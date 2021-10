What it is: A green, woody and floral eau de toilette. Fragrance story: From the 34 Boulevard Satin-Germain collection celebrating diptyque's 50th anniversary, 34 L'Eau du Trent-Quatre Eau de Toilette captures the scent of the first boutique during spring, when the weather changes and the greenest notes take over the warmer and sensual notes. Style: Green, woody, floral. Notes: grapefruit, bitter orange, fig leaves, galbanum, Egyptian, geranium,