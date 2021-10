What It Is: Discover the new Bvlgari Allegra collection with this exclusive travel set featuring five Eau de Parfum signatures of the highest quality, each conveying an intense feeling that inspires deep emotion. Set Includes: - Riva Solare Eau de Parfum 0.34 oz. - Fiori d'Amore Eau de Parfum 0.34 oz. - Dolce Estasi Eau de Parfum 0.34 oz. - Rock 'n' Rome Eau de Parfum 0.34 oz. - Fantasia Veneta Eau de Parfum 0.34 oz. What It Does: - Riva Solare Eau de Parfum is a sparking citrus capturing the vi