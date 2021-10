Do you love cute beaver? Then this beaver lover gift is a cool animal motif for you. The best gift idea for animal connoisseurs who love cute beavers and rodents. This flannelette outfit with the funny saying: "Biber macht mich glücklich Menschen machen mir Kopfweh" is suitable for animal lovers and animal connoisseurs who love rodents and work with wood. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem