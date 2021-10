Stila Cover-Up Stick - Shade C This non-oily, non-comedogenic matte concealer blends perfectly into the skin. Provides medium coverage with a matte finish. Neutralizes and camouflages blemishes, capillaries, and sunspots.Directions Of Use:Apply alone or over foundation.Ingredients:jojoba esters, glyceryl triacetyl ricinoleate, isopropyl palmitate, beeswax (cera alba), ozokerite, bis-diglyceryl polyacyladipate-2, cyclopentasiloxane, kaolin, octyldodecyl stearoyl stearate, euphorbia cerifera (candelilla) wax, copernicia cerifera (carnauba) wax, trioctyldodecyl citrate, propylparaben, [+/-(may contain) mica, titanium dioxide (ci 77891), iron oxides (ci 77491, ci 77492, ci 77499), ultramarines (ci 77007)]