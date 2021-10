Toffee- For dark skin with warm undertones. A partner for Joy in our Loose and Baked Mineral Foundation range. INIKA Certified Organic Liquid Foundation with Hyaluronic Acid is packed with vitamins, antioxidants, minerals and Certified Organic ingredients to protect and hydrate the skin. Hyaluronic Acid imparts ultimate hydration and helps minimise the appearance of fine lines. With great staying power that won't clog pores, this foundation delivers a luminous, even complexion with medium to full coverage. Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Titanium Dioxide (CI 77891), Persea Gratissima (Avocado) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Olivate, Glycerin, Aqua (Water), Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Sorbitan Olivate, Tocopherol (Vitamin E), Lecithin (Soya) , Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Cetearyl Glucoside, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Camellia Oleifera Seed Oil, Oleyl Oleate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Rosa Eglentaria Seed (Rosehip) Oil, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Lactic Acid, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Sodium Anisate, Argania Spinosa Kernel (Argan) Oil, Cananga Odorata Flower (Ylang Ylang) Oil, Pelargonium Roseum Leaf (Geranium) Oil, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Fruit Extract, Calendula Officinalis Flower, Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Seed Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, May Contain (+/-) Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499). *Certified Organic Cruelty Free Natural Certified Organic Liquid Foundation Toffee Inika Organic