MiN NEW YORK 2.5 oz. Dahab Scent Stories Vol.1/Ch.09 Eau de Parfum DAHAB means time goes, it's where the desert meets sea & stars. Oud burns in the distance, mingles with the warm spicy air. Fragrance Notes: Top: Galbanum, Cinnamon, Saffron, Lime & Nutmeg Heart: Frankincense, Benzoin, Cypress & Geranium Base: Cedarwood, Musk, Amber & Oud (Agarwood) 2.5 oz./ 75 mLDesigner About MiN NEW YORK: MiN NEW YORK is a New York City based fragrance label designed to represent a lifestyle wrapped in scen.