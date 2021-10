Dalis Wire Free Bralette Also in BAND SIZE 34 CUP SIZE US DD BAND SIZE 32 CUP SIZE US G BAND SIZE 40 CUP SIZE US G BAND SIZE 30 CUP SIZE US J BAND SIZE 36 CUP SIZE US DD BAND SIZE 30 CUP SIZE US K BAND SIZE 40 CUP SIZE US D BAND SIZE 42 CUP SIZE US G BAND SIZE 30 CUP SIZE US DDD BAND SIZE 36 CUP SIZE US D BAND SIZE 34 - parfait