Do you love Mexican bingo? Work on your collection and get this El Melon design as a present to a Mexican lottery lover. This El Melon design is inspired from the original Mexican lottery bingo card game. ¿Amas el bingo mexicano? Trabaja en tu colección y consigue este diseño de El Melon como regalo para un amante de la bingo mexicana. Este diseño de El Melon está inspirado en el juego original de bingo de la bingo mexicana. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem