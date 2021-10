Father's Day craftsman | Wenn Papa es nicht reparieren kann wir am Arsch - is a gift for craftsmen, DIY, construction workers. Funny saying & gift for Father's Day. A fun saying for dad, grandpa, boss, colleagues, employees. Father's Day craftsman | Wenn Papa es nicht reparieren kann wir am Arsch - is a fun gift idea for Father's Day, Christmas, birthday, party. A gift for craftsman dad or craftsman dad. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem