Good Girl Duo Mini Gift Set - The perfect gift for any Carolina Herrera Good Girl fan, this Duo Mini Gift Set of miniatures includes Good Girl Eau de Parfum and Very Good Girl Eau de Parfum. Good Girl fragrances are daring yet sophisticated scents inspired by Carolina's unique vision of the duality of the modern woman. Includes Good Girl Eau de Parfum (0.2 oz) Very Good Girl Eau de Parfum (0.2 oz) - Good Girl Duo Mini Gift Set