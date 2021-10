Hecho en Nuevo Leon shirt in white color text with mexican flag image verde blanco rojo bandera mexicana design. Hecho en Nuevo Leon Mexico funny saying humor sarcastic quote, cool item for yourself or dad, son, brother, uncle, grandpa, tio, abuelo, padre, hermano, para hombres gift idea for mexicano who is proud and loves Nuevo Leon Mexico. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem