Hero Eau de Toilette - A new man, A new hero. Discover Hero Eau de Toilette the Burberry masculine spirit, exploring freedom as a modern heroism. The vibrant freshness of bergamot is invigorated with juniper and black pepper, deepened with a heart of cedarwood. Fragrance Family Woody Scent Type Woody Fresh Key Notes Top - bergamot essence Middle - cedarwood trio Base - black pepper & juniper - Hero Eau de Toilette