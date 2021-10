Fun, sarcastic self-ironic design - show your dull fellow human beings the middle finger. But please with irony and sarcasm. And with a smile on your lips! Funny saying "Ich wusste ja das wird kein schönTag, aber mit dir habe ich echte nicht rechnet!" For men, women, mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa, niece and nephew. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem