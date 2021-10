Ich werde nicht abgeben aber die ganze Zeit Sicken, Mir Reicht's Ich Geh In Die Berge, Mir reichts ich geh WanderWenn der Berg ruft muss ich gehgehen A great design and a fun slogan for any hiker, climber, boulderer or mountaineer who loves the mountains and the mountain air. Also a great gift for holidays and the next adventure when hiking. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem