Paco Rabanne Invictus Eau De Toilette 3 Piece Set. A technical feat from Paco Rabanne. Invictus. The scent of victory, the essence of heroes. A daring smash-up of freshness and heat. Marine and grapefruit flirt with the warm breath of gaïac wood and ambergris. Ecstatically addictive, a powerful stimulant. In it to win. This Set Includes: Eau de Toilette Spray (3.4 oz) Deodorant Spray (5.1 oz) Travel Spray (0.33 oz)