I'm telling you i'm not a Miniature Pinscher my mom said i'm a baby mom is always right Miniature Pinscher. There are lots of funny dog , but only one that celebrates your Miniature Pinscher obsession.. Miniature Pinscher , Miniature Pinscher Funny , Miniature Pinscher Dad, Miniature Pinscher Mom, Miniature Pinscher Lover, Dog, Dog Lover, Dog Funny. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem