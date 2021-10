An elegant, classic floral fragrance for women. Contains notes of jasmine, rose, iris, gardenia, ylang-ylang & bergamot. Blended with sandalwood, oakmoss, cedarwood, vetiver, amber & musk. Perfect for all occasions. Design house: Hermes. Scent name: Caleche. Gender: Ladies. Category: Perfume. SubType: EDT Spray. Size: 1.6 oz. Barcode: 3346130390749. Hermes Ladies Caleche EDT Spray 1.6 oz Fragrances 3346130390749. This item is only valid for shipment in the Contiguous United States.