Gluten Paraben Fragrance & ZeroWidthSpace;How To Use It: Glide over bare, primed, and/or lined lips. Blot with your fingertip for a balm effect. Apply deeper shades with a lip brush for the utmost precision. Reapply to build deeper color. & ZeroWidthSpace;Shade Descriptions: Easy Nude 2: Cool Nude Easy Nude 3: Warm Nude