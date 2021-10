Lime Crime Lip Pops Satin Lipstick

Lip Pops by Lime Crime is a lipstick with a twist. Satin finish with buildable coverage, they coat lips with just a hint of a hue or saturated layers, in a sleek twisty tube that easily retracts. Conditioning formula locks in moisture, scented with lemon-lime so lips look and smell delicious. Certified cruelty-free and vegan. Shades. Cold Brew: cool taupe brown Macaroon: pale nude pink Oxblood: deep oxblood red Sangria: cool-toned redContent + Care. Cold Brew ingredients: Tridecyl Trimellitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Ethylhexyl Palmitate, Phytosteryl/Isostearyl/Cetyl/Stearyl/Behenyl Dimer Dilinoleate, Hydrogenated Polyisobutene, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax (Candelilla Cera, Cire de Candelilla), Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Ethylene/Propylene Copolymer, Polyethylene, Synthetic Fluorphlogopite, 1,2-Hexanediol, Calcium Aluminum Borosilicate, Diisostearyl Malate, Sorbitan Sesquioleate, Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Cymbopogon Martini Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Polyhydroxystearic Acid, Aluminum Hydroxide, Tin Oxide, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 42090 (Blue 1), CI 15850 (Red 7) Macaroon ingredients: Caprylic/Capric Triglyceride, Tridecyl Trimellitate, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Ethylhexyl Palmitate, Phytosteryl/Isostearyl/Cetyl/Stearyl/Behenyl Dimer Dilinoleate, Hydrogenated Polyisobutene, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax (Candelilla Cera, Cire de Candelilla), Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Diisostearyl Malate, Ethylene/Propylene Copolymer, Polyethylene, Synthetic Fluorphlogopite, 1,2-Hexanediol, Sorbitan Sesquioleate, Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Cymbopogon Martini Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Polyhydroxystearic Acid, Aluminum Hydroxide, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7) Oxblood ingredients: Caprylic/Capric Triglyceride, Tridecyl Trimellitate, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Ethylhexyl Palmitate, Phytosteryl/Isostearyl/Cetyl/Stearyl/Behenyl Dimer Dilinoleate, Diisostearyl Malate, Hydrogenated Polyisobutene, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax (Candelilla Cera, Cire de Candelilla), Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Ethylene/Propylene Copolymer, Polyethylene, 1,2-Hexanediol, Aluminum Hydroxide, Sorbitan Sesquioleate, Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Cymbopogon Martini Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Polyhydroxystearic Acid, Synthetic Fluorphlogopite, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool, CI 45410 (Red 27), CI 77491 (Iron Oxides), CI 42090 (Blue 1), CI 15850 (Red 7) Sangria ingredients: Caprylic/Capric Triglyceride, Tridecyl Trimellitate, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Ethylhexyl Palmitate, Phytosteryl/Isostearyl/Cetyl/Stearyl/Behenyl Dimer Dilinoleate, Hydrogenated Polyisobutene, Euphorbia Cerifera (Candeli