Christian Louboutin Loubirouge Fragrance, 3 oz./ 90 mL An Oriental Spicy cabaret of the senses choreographed by Marie Salamagne. High heels, a cabaret and a sensual wake of cardamom, iris and vanilla. Follow the red soles into the glamorous Paris that has always inspired Christian Louboutin. A spectacle for the senses! Fragrance Notes: Oriental spicy: Cardamome, Iris, Vanilla How to Use: Pull up the cap and spray the fragrance. 3 oz./ 90 mL