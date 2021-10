Me Myself and I Lip Set - Ofra Cosmetics Me, Myself, & I Long Lasting Liquid Lip Set includes mainstays Mina, Santa Ana, and all new shade Unzipped. This Lip Set includes moody pinks for your not so average Valentine's. Shades Mina (vampy berry) (0.21 oz) Santa Ana (berry rose) (0.21 oz) Unzipped (mauve pink) (0.21 oz) - Me Myself and I Lip Set