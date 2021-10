Launch year: 2019. Top notes: Bergamot, Green fizzy vegetal note. Heart notes: Cypress, Fir balsam. Base notes: Tonka bean, Labdanum. Design house: Diesel. Series: Spirit Of The Brave. Gender: Mens. Category: Perfume. SubType: EDT Spray. Size: 4.2 oz. Barcode: 3614272631908. Diesel Mens Spirit Of The Brave EDT Spray 4.2 oz Fragrances 3614272631908. This item is only valid for shipment in the Contiguous United States.