Key Notes: - Top notes: Sicilian Bergamot, Cassis, Dewy Hyacinth - Middle notes: Freesia, Ylang-Ylang, Lily of the Valley, Rose - Base notes: Lace Wood, Delicate Violet Musks, Sulawesi Patchouli Set Includes: - Eau de Parfum Spray 3.4 oz. - Eau de Parfum Spray 1 oz. About The Fragrance: A luminous floral bouquet that evokes the serene feeling of walking through a blooming garden on a fresh, dewy morning. Monique Lhuillier's debut fragrance captures the fantasy of a secret garden waiting to be di