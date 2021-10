No Me Asustas Tengo Dos Hijas Regalo Padre Madre Tote Bag

¿Estás buscando un regalo original para tu padre o madre que tiene 2 Hijas? Pues este diseño "No Me Asustas Tengo Dos Hijas" es para el/ella. Este elegante regalo para madres o padres. Es el regalo ideal para el dia del padre o el dia de la madre. Así como una idea de regalo ropa madre e hija. No lo dudes mas y sorprende a tu padre o madre con este diseño. 16” x 16” bag with two 14” long and 1” wide black cotton webbing strap handles. Made of a lightweight, spun polyester canvas-like fabric. All seams and stress points are double-stitched for durability, and the reinforced bottom flattens to fit more items and hold larger objects. Spot clean/dry clean only.