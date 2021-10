OPI Summer Malibu Collection Nail Polish, One Size , Beige

What it DoesEmbrace saturated hues and sophisticated neutrals with this long-lasting nail polish chipboard display from the Summer 2021 Malibu Collection.This long-lasting nail polish 16pc chipboard display includes:12 - Infinite Shine Long-Wear Lacquers 15 mL - 0.5 Fl. Oz. (1 per shade); 2 - Infinite Shine ProStay Primer 15 mL - 0.5 Fl. Oz.; 2 - Infinite Shine ProStay Gloss 15 mL - 0.5 Fl. Oz.Made in the USA.How to Use · Properly prep your natural nail for long lasting nail polish to ensure lacquer adhesion. · Apply one coat of Infinite Shine Primer. · Shake long lasting nail polish shade of choice before application to properly mix pigment (this will help avoid streakiness!). · Apply two thin coats of Infinite Shine to each nail. Brush some polish at the nail's free edge to cap the nails and help prevent chipping. · Lastly, apply one coat of Infinite Shine Gloss. Also cap the free edge with Infinite Shine Gloss. IngredientsButyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Tosylamide/Epoxy Resin, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropyl Alcohol, Stearalkonium Bentonite, Styrene/Acrylates Copolymer, Benzophenone-1, Silica, Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007), Ferric Ammonium Ferrocyanide (CI 77510), Yellow 5 (CI 19140), Black 2 [nano] (CI 77266).Care: Store In A Cool Dry PlaceCountry of Origin: Made in US