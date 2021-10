Paul Mitchell Paul Mitchell Originals Forever Blonde Conditioner - 24 oz., One Size

What it does: Deeply hydrates and detangles lightened and highlighted blonde hair. KerActive and safflower oleosomes help smooth and repair. Helps subtly brighten blonde and highlighted hues.How to use: Apply to clean, damp hair. Comb through. Rinse.Ingredients: Aqua (Water, Eau), Behentrimonium Chloride, Isopropyl Myristate, Dimethicone, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cetyl Esters, Keratin, Hydrolyzed Keratin, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Carthamus Tinctorius (Safflower) Oleosomes, Calendula Officinalis Flower Extract, Verbascum Thapsus Extract, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Extract, Oxidized Keratin, Ceramide 2, Polyquaternium-37, Phenoxyethanol, Isopropyl Alcohol, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Amodimethicone, PPG-1 Trideceth-6, Disodium EDTA, C11-15 Pareth-7, Trideceth-12, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Laureth-9, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Parfum (Fragrance), Linalool, CI 60730 (Ext. Violet 2) Hair Type: Color TreatedConcerns: Color ProtectionFluid Ounces: 24 oz.Formulation: LiquidCountry of Origin: Made in US