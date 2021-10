Sofia Jeans by Sofia Vergara Plus Size Animal Print Palazzo Pants

Para nuestra comunidad de habla hispana: Liviano + holgado = el pantalón ancho perfecto de Sofia Jeans de Sofia Vergara con una silueta de pierna ancha que te ofrece estilo y gran comodidad. Exclusivamente en Walmart.com. Approx. Model Measurements: Height: 5’10”, Waist: 31”, Bust: 41”, Hips: 45”/Medidas aproximadas de la modelo: estatura: 5’10”, cintura: 31”, busto: 41”, caderas: 45” Model featured is wearing size 1X/La modelo viste una talla (1X) Approx. inseam: 29"/Largo de entrepierna aproximado: 29" Hi-rise; wide leg/Cintura alta; pierna ancha Pull-on style/Estilo fácil de poner Flat front waist; elastic back waist/Plano en la parte delantera de la cintura; elástico en la parte posterior de la cintura Side slit pockets/Bolsillos con abertura lateral Woven body; allover print/Tejido estampado completo 100% Viscose/100% viscosa Machine washable/Lavar a máquina Imported/Artículo importado Sofia Jeans by Sofia Vergara Women’s Plus Size Wide Leg Pants Sofia Jeans by Sofia Vergara. There's something about the cultural mix, sexiness, and energy of these clothes that makes you feel confident—wear something you absolutely love.