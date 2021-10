Sofia Jeans by Sofia Vergara Plus Size Twist Front Cap Sleeve Paradise Print Bodysuit

Para nuestra comunidad de habla hispana: Este esencial bodi para combinar de Sofia Jeans ha sido renovado para la temporada con un moderno nudo al frente y un estampado despampanante. Exclusivamente en Walmart.com.Model is 5’11-1/2” and is wearing a size 1X/La modelo mide 5’11-1/2” y viste una talla pequeña “1X”Fitted/Talle ajustadoV-neck; twist front/Cuello en V; nudo al frenteDouble-snap bottom closure/Doble cierre a presión en la parte inferiorCap sleeves/Manga de hombro caídoContrast print/Estampado contrastante95% Rayon; 5% Spandex/95% rayón; 5% licraMachine washable/Lavar a máquinaImported/Artículo importadoWomen’s Plus V-Neck Bodysuit from Sofia Jeans by Sofia Vergara Sofia Jeans by Sofia Vergara. There's something about the cultural mix, sexiness, and energy of these clothes that makes you feel confident—wear something you absolutely love.