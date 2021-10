Esta camisa esta perfecta para el jangueo y chinchorreo de Puerto Rico, para representar tu patria o para el Puerto Ricans Day parade. La Verdad es que Puerto Rico lo hace mejor! Great Birthday, Fathers Day, Mothers Day or Christmas gift for someone that is from Rincon Puerto Rico and who surf Rincon beach. Perfect shirt to wear on vacation to the island, Puerto Rican Events or Latino Holidays. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem