Santa Paws Is Coming To Town Cute Rottweiler Xmas T-Shirt

christmas, christmas rottweiler, fun, dog, dogs, rottweiler, rottie, rotties, rottweilers, cute, pet, dog lovers, rottweiler love, rottweiler puppy, rottweiler fans, rottie love, rottweiler life, rottweiler lovers, rottweiler puppies, rottweiler breed, Santa Paws Is Coming To Town Christmas Greeting is a vector from photograph of two adorable baby puppies whispering a Christmas secret. A to die for dog lover theme perfect for rottweiler lovers, rottweiler breeders, rottweiler moms families. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem