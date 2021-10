Ski Socks - Merino Wool, Crew (For Women) - CHARCOAL/HOT PINK (M )

2nd . Keep your feet warm on the mountain with Lorpenand#39;s ski socks, crafted from wicking, temperature-regulating merino wool-blend fabric with cushioning throughout for added warmth and a snug fit. Available Colors: NEEDS COLOR, BERRY/WHITE/PURPLE, CHARCOAL/WHITE/BLUE, BLACK/PINK/PURPLE, BLACK/BLUE/PURPLE, BERRY/GREY/LIGHT GREY, GREY/PINK/LIGHT GREY, LACK/TEAL/GREY, TEAL/CHARCOAL/BLUE, BERRY/PURPLE/KHAKI, GREY/PURPLE/WHITE/MAUVE, BLUE/WHITE/NAVY, BLACK/PURPLE/PINK, BLACK/WHITE/BERRY, CHARCOAL/LIGHT BLUE/PURPLE, PURPLE/GREY/PINK, BLACK/PINK/PURPLE/MAUVE, CHARCOAL/PURPLE/LIGHT BLUE, BLACK/CHARCOAL/PINK/PURPLE, BLUE/PINK/WHITE, BLACK/WHITE/LIGHT BLUE, MAUVE/WHITE/BLACK, TEAL/BLACK/LIGHT GREY, GREY/PINK/PURPLE, BLACK/PURPLE/WHITE, GREY/PURPLE/HOT PINK, CHARCOAL/HOT PINK, BLACK/HOT PINK/WHITE, DARK GREY/WHITE/HOT PINK, PINK/GREY, GREY/BLUE/BLACK, CHARCOAL/YELLOW, BLACK/PINK/TEAL, BLACK/CREAM/BLUE, BLACK/PINK/LIGHT PURPLE, DARK GREY/LIGHT BLUE/PINK. Sizes: S, M.