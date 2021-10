A pair of Pandora Timeless Radiant Teardrops CZ Earrings will add a glamorous touch to any attire. Part of the Pandora Timeless Collection . Pandora Timeless Radiant Teardrops CZ Earrings. Tear drop stud earring comes in options of sterling silver or 14k rose gold-plated unique metal blend with white cubic zirconia accents. Post back. Measurements: Depth: 0.142in Height: 0.295in Width: 0.209in