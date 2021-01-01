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THE FACE SHOP The Solution Hydrating Face Mask
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Skin type: Dry Item Package Weight: 0.18kg Ingredients: WATER/EAU PROPANEDIOL ALCOHOL DENAT. PEG/PPG-17/6 COPOLYMER GLYCERIN 1,2-HEXANEDIOL PANTHENOL SODIUM HYALURONATE PAEONIA SUFFRUTICOSA ROOT EXTRACT CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) FRUIT EXTRACT BUTYLENE GLYCOL HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER DIMETHICONE ALLANTOIN CARBOMER ETHYLHEXYLGLYCERIN PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL HYDROGENATED LECITHIN HYDROXYETHYLCELLULOSE SODIUM POLYACRYLATE POTASSIUM HYDROXIDE DISODIUM EDTA PARFUM/FRAGRANCE Item Package Dimension: 0.7cm L x 10.9cm W x 16.8cm H