This Usedom anchor Baltic Sea Love Usedom motif is for Usedom holidaymakers on the Baltic Sea Island Usedom. A Usedom saying for islanders with Usedom heart on the Baltic Sea coast. These funny Usedom sayings belong to the Baltic Sea island like a Usedom souvenir to the Baltic Sea. A fun Usedom island design with I Love Usedom - I Love Usedom saying with anchor and heart for insulans on the island Usedom. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem