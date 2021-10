An oriental floral fragrance for modern women. Light, sweet, elegant, feminine & alluring. Recommended for spring or summer wear. Launch year: 2013. Top notes: Orange blossom, Bergamot. Heart notes: Jasmine, Mimosa, Neroli, Tuberose. Base notes: Amber, Patchouli. Design house: Valentino. Scent name: Valentina Acqua Floreale. Gender: Ladies. Category: Perfume. SubType: EDT Spray. Size: 1.7 oz. Barcode: 8411061747421. Valentino - Valentina Acqua Floreale Eau De Toilette Spray 50ml/1.7oz. This item is only valid for shipment in the Contiguous United States.