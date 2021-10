From the Vibrant Collection. Pendant necklace with alluring sapphires and set in white gold. Blue sapphire, 2.53 tcw Black rhodium 18K white gold Solid fill Spring ring clasp Imported SIZE Length, about 18" with extender Pendant size, about 1". Fine Jewelry - Precious/dia Jewelry C > Etho Maria > Saks Fifth Avenue > Barneys. Etho Maria. Color: Blue Sapphire.