Vos Solo Sos Paja El Salvador Funny Salvadoran Slang Lingo Tank Top

Vos Solo Sos Paja El Salvador Salvadoran funny friendly slang that means "You are always lying" or "You are all lies" Vos Solo Sos Paja is a slang expression saying that is used between friends in chats and discussions when the truth has been twisted a bit Vos Solo Sos Paja El Salvador Salvadoran funny friendly lingo que se traduce a "You Are Always Lying" y que se dice entre Salvadoreños, amigos y amigas, cuando dicen alguna mentira o algo exagerado, un excelente regalos para cumpleaños Navidad Thanksgiving Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem