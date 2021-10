Perfect Wing Chun design for every kung fu lover and for every body who is training with: wooden dummy, double knife, Long Pole! Exquisite ying yang tiger dragon design! Tiger Vs Dragon! Perfect for kung fu, wing chun! Perfect for: Siu Nim Tao, Chum Kiu, Biu Ji, Baat Jaam Dou, Baat Jaam Dou, Yee Jee Seung Do, Chi Sao, Fook Sao, Tan Sao, Bong Sao, Gan Sao, Jum Sao, Kao Sao. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem