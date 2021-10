Sofia Intimates by Sofia Vergara Women's and Women's plus Jogger

Para nuestra comunidad de habla hispana: ¡Se convirtieron inesperadamente en nuestros favoritos! Estos pantalones deportivos de Sofia Intimates son la perfecta combinación de estilo y comodidad gracias al llamativo estampado y a la textura sumamente suave. Exclusivamente en Walmart.Material: 95% Modal/5% Spandex/95% Modal/5% LicraCare: Machine washable/Lavar a máquinaCountry of Origin: Imported/Artículo importadoSize: Model is 5’9” and is wearing a size S/La modelo mide 5’9” y viste una talla pequeña “S”Fit: Modern/ModernoRise and Inseam: Mid-rise: 30” inseam/Tiro medio; 30” de largo de entrepiernaClosure: Pull-on styling; elastic waistband with drawstring tie for added comfort/Estilo fácil de poner; pretina elástica con lazo de cordón ajustable para mayor comodidadPockets: Two side-seam pockets/Estilo fácil de poner; pretina elástica con lazo de cordón ajustable para mayor comodidadFeatures: Ribbed cuffs; contrast self-fabric band and binding detail at side seam/Dobladillo acanalado; detalle de ribete y franja de contraste de la misma tela en la costura lateralUpgrade Your Downtime: Nothing says cozy-chic better than new loungewear and sleepwear from Sofia Vergara/Nada tiene un estilo tan cómodo y elegante como la nueva colección de ropa para estar en casa de Sofia Vergara..Sofia Intimates by Sofia Vergara Brushed Terry Jogger Pants for Women