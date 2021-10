Sofia Jeans by Sofia Vergara Women's Long Sleeve Open Knit Scoop Back Sweater

Para nuestra comunidad de habla hispana: El tejido abierto tipo croché le da a este suéter de mezcla de algodón de Sofia Jeans de Sofia Vergara un look moderno con un toque de calidez y calidad para consentirte. Exclusivamente en Walmart.com. Approx. Model Measurements: Height: 5’8-1/2”, Waist: 25”, Bust: 32”, Hips: 36”/Medidas aproximadas de la modelo: estatura: 5’8-1/2”; cintura: 25”; busto: 32”; caderas: 36” Model featured is wearing size S/La modelo viste una talla pequeña (S) Lightweight/Ligero Scoop back neckline; pullover style/Cuello posterior redondo; estilo fácil de poner Crochet knit yoke and sleeves/Tejido tipo croché en mangas y en forma de canesú al frente 61% Cotton/39% Recycled Polyester/61% algodón; 39% poliéster reciclado Machine washable/Lavar a máquina Imported/Artículo importado Sofia Jeans by Sofia Vergara Women’s Open Knit Sweater Sofia Jeans by Sofia Vergara. There's something about the cultural mix, sexiness, and energy of these clothes that makes you feel confident—wear something you absolutely love.