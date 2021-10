Tan Leopard Button-Front Pajama Set - Women. Cozy up for a night in in this coordinated pajama set boasting a leopard print and classic button-front silhouette. Side pockets add a practical touch while an elastic waistband provides a comfy, just-right fit.Includes leopard top, leopard bottoms and gift tag (three pieces total)Bottoms: side pocketsSize S: 29'' inseam100% polyesterMachine wash; tumble dryImported