14K gold pendant necklace adorned with pavé natural diamonds. Natural diamond, 0.25 tcw Diamond color: G-H Diamond clarity: SI-I 14K gold Lobster clasp Imported SIZE Length, about 15" with 3" extender Pendant width, about 0.75" Pendant length, about 0.20" Click here for a Guide to Jewe. Center Core - W Fine Jewelry > Saks Off 5th > Barneys Warehouse. Saks Fifth Avenue.