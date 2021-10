Sofia Jeans by Sofia Vergara Women’s 2-Way Sweater

Para nuestra comunidad de habla hispana: Sin duda alguna, el suéter Mariana tipo wrap de Sofia Vergara tiene todo lo que buscas para combinar con otras prendas. Este suéter te da variedad con un modelo reversible que sin duda le sacará el máximo provecho a tu guardarropa. Approx. Model Measurements: Height: 5’10”, Waist: 26”, Bust: 33”, Hips: 36”/Medidas aproximadas de la modelo: estatura: 5’10”; cintura: 26”; busto: 33”; caderas: 36”Model is wearing a size S/La modelo viste una talla pequeña (S)Relaxed fit/Talle holgadoReversible wrap front/Frente tipo wrap reversiblePuff sleeves; ribbed cuffs/Manga larga abombada; puños acanalados50% Rayon/27% Polyester/23% Nylon/50% rayón; 27% poliéster; 23% nailonMachine washable/Lavado a máquinaImported/De importaciónSofia Jeans by Sofia Vergara Reversible Wrap Sweater for Women Sofia Jeans by Sofia Vergara. .There's something about the cultural mix, sexiness, and energy of these clothes that makes you feel confident—wear something you absolutely love.