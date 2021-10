Vintage Polka Dot Lion Dot Pattern Lion Lovers Art cool Polka Dot Gift For Girl and Boy, men, women, kids, Lion lovers, son, daughter, Grandpa, Grandma, art teachers, students love Lion and Funny Dot pattern, Polka Dot or Dot Art. If you love retro Vintage Lion and Dot Pattern This Fun and Cool Vintage polka dot Lion Dot Pattern Lion Lovers Art Great Gift For Halloween, Christmas, Thanksgiving and Birthday. Lightweight, Classic fit, Double-needle sleeve and bottom hem