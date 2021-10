Sofia Jeans by Sofia Vergara Women’s Cap Sleeve Maxi Dress

Para nuestra comunidad de habla hispana: Déjate llevar. Con espontánea elegancia, el vestido largo hasta el tobillo con manga de hombro caído de Sofía Jeans de Sofía Vergara ha sido diseñado con estampados imponentes. Solo necesitarás un par de tenis blancos clásicos para completar el look. Exclusivamente en Walmart. Approx. Model Measurements: Height: 5’10”, Waist: 26”, Bust: 33”, Hips: 36”/ Medidas aproximadas de la modelo: estatura: 5’10”; cintura: 26”; busto: 33”; caderas: 36”Model is wearing a size S/La modelo viste una talla pequeña (S)Maxi length/Largo hasta el tobilloV-neckline; A-line silhouette/Escote en V; silueta acampanadaAllover print/Estampado completo100% Viscose/100% viscosaMachine washable/Lavar a máquinaImported/Artículo importadoSofia Jeans by Sofia Vergara Cap Sleeve Maxi Dress for Women Sofia Jeans by Sofia Vergara. There's something about the cultural mix, sexiness, and energy of these clothes that makes you feel confident—wear something you absolutely love.