Brown & Goldtone Pom-Pom Bell & Reindeer Mismatched Drop Earrings. Frame your face this holiday season with these drop earrings offering a playful mismatched design and a combination of light-catching goldtone metal and vibrant acrylic. A fluffy pom-pom and a charming Christmas character add festive flair to your holiday look. Pom-pom earring: 0.59'' W x 2.44'' L Charm earring: 0.79'' W x 2.36'' LGoldtone copper / pom-pom / enamelImported