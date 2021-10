Pink Cubic Zirconia & Silvertone Spiral Stud Earrings & Pendant Necklace. Easily pull your looks together with this sparkling silvertone set boasting a colorful pair of cubic zirconia spiral studs and a matching spiral necklace. Includes one pair of pink spiral stud earrings and one pink spiral pendant necklace (three pieces total)Chain: 18'' LPendant: 0.45'' diameterEarrings: 0.45'' diameterLobster claw claspSilvertone brass / cubic zirconiaImported