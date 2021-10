Sofia Jeans by Sofia Vergara Women's Halter Neck Jumpsuit

Para nuestra comunidad de habla hispana: Cómodo y divertido. Así es este mono sin tirantes de Sofia Jeans, listo para el verano con modernos ruedos asimétricos. Exclusivamente en Walmart.com.Model is 5’8-1/2” and is wearing a size S/La modelo mide 5’8-1/2” y viste una talla pequeña “S”Approx. inseam: 23-1/2”/Largo de entrepierna aproximado: 23-1/2”Strapless, elasticized neckline/Sin tirantes; escote elásticoElasticized waist for added comfort/Cintura elástica para mayor comodidadAsymmetrical hem/Ruedo asimétrico95% Viscose; 5% Spandex/95% viscosa; 5% licraMachine washable/Lavar a máquinaImported/Artículo importadoWomen’s Strapless Jumpsuit from Sofia Jeans by Sofia Vergara Sofia Jeans by Sofia Vergara. There's something about the cultural mix, sexiness, and energy of these clothes that makes you feel confident—wear something you absolutely love.