Sofia Jeans by Sofia Vergara Women's Melisa Flare High Rise Button Front Side Panel Jeans

Para nuestra comunidad de habla hispana: Paz, amor y bota campana. Los modernos jeans acampanados de Sofia Vergara dejan salir el hippie que hay en ti. ¿Lo mejor de estos jeans? Que quedan extremadamente bien y combinan perfecto con tus plataformas favoritas. Exclusivamente en Walmart.com. Approx. Model Measurements: Height: 5’10”, Waist: 26”, Bust: 33”, Hips: 36”/ Medidas aproximadas de la modelo: estatura: 5'10''; cintura: 26''; busto: 33''; caderas: 36'' Model is wearing size 4/ La modelo viste una talla 4 High rise; approx. inseam: 33.5/ Cintura alta; largo de entrepierna aproximado: 33.5'' Slim through the waist and thighs; flared from knee to hem/Corte entallado a la altura de la cintura y los muslos; acampanados desde la rodilla hasta el ruedo Button fly closure; contoured waist; belt loops/ Bragueta con botones; cintura curvada; presillas para cinturón 5-pocket styling Diseño de cinco bolsillosSide panels/ Paneles laterales Why You'll Love It: Stretch denim in a throw-back flared silhouette take your jeans collection to the next level of fabulous./ Por qué te encantarán: Los jeans de mezclilla con elasticidad y estilo acampanado que evocan el pasado mejoran tu colección de mezclilla y la llevan más allá de lo fabuloso.52% Cotton/29% Polyester/18% Viscose/1% Elastane/52% algodón; 29% poliéster; 18% viscosa; 1% elastanoMachine washable/ Lavado a máquina Imported/ De importación Sofia Jeans by Sofia Vergara Melisa High Rise Flare Jeans for Women/ Jeans Melisa acampanados con cintura alta de Sofia Jeans de Sofia Vergara Sofia Jeans by Sofia Vergara. There's something about the cultural mix, sexiness, and energy of these clothes that makes you feel confident—wear something you absolutely love.