Blue Labradorite & Sterling Silver Pendant Necklace. Level up your everyday ensembles when you accessorize with this sterling silver necklace anchored by a unique labradorite gem that adds a pop of vivid color. 0.82'' W x 0.14'' H x 1.87'' DSpring ring claspSterling silver / labradoriteCarat: 56.1 twMade in India